Названа дата встречи координационной платформы ЕК по украинскому зерну

Очередная встреча координационной платформы Еврокомиссии по вопросам зерна из Украины состоится 28 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительницу ЕК Мириам Гарсию Феррер.

«Встреча координационной платформы ЕК по украинскому зерну пройдет 28 сентября», — заявила она.

До этого сообщалось, что Европейская комиссия рассматривает возможность защиты Венгрии, Польши и Словакии во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с исками Украины из-за запрета на ввоз украинского зерна. В соответствии с законодательством ЕС Европейская комиссия будет участвовать в этом разбирательстве в ВТО, приводит газета выдержки из письменного обращения Брюсселя к трем странам.

15 сентября закончилось действие эмбарго ЕК на ввоз зерновой продукции с Украины в ЕС. Венгрия, Словакия и Польша в связи с этим запретили ввозить украинскую аграрную продукцию. В ответ на это украинская сторона подала иски в ВТО к этим странам.

Ранее в ЕК рассказали о «решающем моменте» по членству Украины в Евросоюзе.