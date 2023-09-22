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Украина получила транш макрофинансовой помощи ЕС на €1,5 млрд

Премьер-министр Украины Шмыгаль: Украина получила транш от ЕС на €1,5 млрд

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Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в социальной сети Х (бывший Twitter), что Киев получил восьмой транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд от Евросоюза.

Он добавил, что в общей сложности в 2023 году поддержка от Евросоюза уже составляет €13,5 млрд. А с момента начала специальной военной операции России поддержка достигла порядка €70 млрд.

Премьер-министр поблагодарил руководителей содружества за помощь и солидарность.

До этого Шмыгаль заявлял, что Киев нуждается в $42 млрд от западных партнеров в 2024 году.

До этого сообщалось, что Европейская комиссия рассматривает возможность защиты Венгрии, Польши и Словакии во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с исками Украины из-за запрета на ввоз украинского зерна.

Ранее в ЕК рассказали о «решающем моменте» по членству Украины в Евросоюзе.

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