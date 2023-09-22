Пакистан собирается покупать у России нефть только по цене ниже потолка

Власти Пакистана детально изучили результаты переработки пробной партии российской нефти марки Urals объемом 100 тыс. тонн и решили не платить за топливо цену выше потолка в размере $60 за баррель, который установили страны G7. Об этом пишет местное издание The News со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства энергетики страны.

По словам чиновника, Pakistan Refinery Limited производила из российской нефти 10% бензина, 60% топочного мазута и 10-15% дизельного топлива. Остальные 15% — из других продуктов. Компания была вынуждена экспортировать топочный мазут с потерей 25% от цены на нефть марки Brent, пишет The News.

Источник отметил, что Россия предварительно согласилась закупать мазут у Пакистана, чтобы снизить его издержки, но стороны пока не договорились о стоимости поставок.

Отдельно Исламабад обратился к Москве с просьбой продавать нефть более качественных сортов, таких как Sokol или Siberian Light Oil, которые стоят дороже. Но чиновники не уверены, что Россия готова на скидку в размере $35 за баррель.

Власти Пакистана предположили, что целесообразно заключить долгосрочное коммерческое соглашение с Россией на импорт сырой нефти. Но местные частные компании против.

Министр нефти Пакистана Мусадик Малик 12 июня заявил, что в Карачи начали разгружать прибывшую первую партию сырой нефти из России. Пакистан оплатил ее в юанях. По информации Reuters, обычно в политике экспортных платежей Пакистана преобладают расчеты в американских долларах.

Ранее в России оценили превышение нефтью Urals ценового потолка в $60 за баррель.