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В Госдуме назвали срок увеличения пенсий

Депутат Бессараб: с 1 января в России произойдет увеличение пенсий

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Согласно информации, полученной от члена комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, с 1 января 2024 года пенсии в России будут увеличены. Она поделилась этой информацией в беседе с изданием «Лента.ру».

Она добавила: «С начала нового года, с 1 января, а затем с 1 февраля будут внесены соответствующие изменения в индексацию практически всех видов социальных выплат и пособий».

Ранее экономист Юлия Финогенова напомнила о дополнительных надбавках к пенсии для россиян, которые начали работать до 2002 года. Для тех, кто приступил к работе до этого периода, пенсионный капитал будет увеличен на 10 процентов, а для работы до 1991 года - на 1 процент, отметила она.

В сентябре вице-спикер Государственной Думы от ЛДПР Борис Чернышов предложил выплачивать россиянам 13-ю пенсию перед днем рождения.

Накануне россиянам стоит начинать думать о размере своей пенсии в 35-40 лет. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Научно-исследовательского финансового института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко. Она назвала шесть способов увеличения пенсии.

По словам Дайнеко, страховая пенсия формируется из фиксированной части, которая назначается государством, и количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК)

Ранее Путин подписал закон о доставке пенсий только «Почтой России».

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