Путин заявил, что санкции стимулируют развитие России

Президент РФ Владимир Путин счел, что западные рестрикции в чем-то и стимулируют развитие экономики страны. Об этом российский лидер заявил на заседании президиума Госсовета, передает ТАСС.

«Как мы видим, как после 2014 года, так и сейчас, эти ограничения, <…> они стимулируют развитие», — подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что порой санкции заставляют переносить ранее принятые решения «по графику вправо», то есть на более поздний срок, но зато появляются новые компетенции и возможности.

Путин обратил внимание, что без хорошо подготовленных кадров, современных средств производства и технологий ничего сделать не удастся.

21 сентября Politico написала, что Евросоюз уделяет недостаточно внимания пакету доказательств, который используется для введения санкций против тех, кто близок к Путину на фоне конфликта на Украине. По данным издания, в рабочих документах, на которых основано введение ограничений, присутствует небрежность, что делает их уязвимыми для судебных исков.

Ранее Дерипаска рассказал о возможном будущем российской экономики через пять лет.