Путин спрогнозировал рекорд в строительстве жилья в 2023 году

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в этом году Россия может поставить новый рекорд по строительству жилья. Его слова на встрече с победителями Чемпионата высоких технологий передает ТАСС.

Один из участников мероприятия рассказал российскому лидеру, что учится на строителя. В ответ на это Путин отметил, что сейчас данная отрасль в РФ бурно развивается.

По словам российского президента, РФ поставила рекорд по жилищному строительству.

«Ни в советские времена, ни в российские — никогда столько не строили. Никогда. И, судя по всему, в этом году будет рекорд. И в следующем году будет очень хороший показатель», — сказал Путин.

До этого вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что, если экономика и строительство будут развиваться нынешними темпами, то к 2030 году нехватка рабочих может достичь 400 тысяч человек. Сейчас, по оценке вице-премьера, отрасли не хватает около 50 тысяч рабочих, что «не так много» на фоне 11 миллионов занятых в строительстве. Эксперты отмечали рост дефицита кадров в отрасли с середины 2022 года из-за сокращения притока мигрантов. Предлагалось усилить профориентацию школьников и модернизировать систему строительного образования.

В конце августа цифру дефицита кадров в строительной отрасли в 200 тысяч человек приводила руководитель Кадрового центра Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Елена Сенкевич.

Ранее стало известно, что для граждан расширят возможности сайта «Работа России».