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В России назвали два фактора укрепления курса рубля

Финансист Бабин назвал два фактора укрепления курса рубля

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Продажа валюты как экспортерами для налоговых выплат, так и Центробанком РФ в рамках погашения еврооблигаций России способствовали укреплению курса рубля. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Дополнительное предложение иностранной валюты как со стороны экспортеров, продающих ее для фискальных выплат, так и со стороны ЦБ все же способствует постепенному укреплению рубля. Правда, уже с понедельника Банк России будет продавать валюты в 10 раз меньше, то есть вернется к прежним ежедневным объемам. А в конце следующей недели завершится налоговой период», — отметил он.

В результате, в лучшем случае темпы подорожания рубля могут замедлиться, подытожил Бабин.

Рубль после позитивного страта резко сдал позиции, но вскоре вернулся к восходящей динамике, обновив недельный максимум. Курс доллара опустился немного ниже 96 рублей, евро — приблизился к 102 рублям, юаня — к 13,09 рубля.

Центробанк продает иностранную валюту общим объемом 150 млрд рублей в период с 14 по 22 сентября. Ежедневный объем продаж за это время составит 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей.

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