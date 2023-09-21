Регулятор Турции пошел на резкое ужесточение денежно-кредитной политики

ЦБ Турции неожиданно для экспертов принял решение повысить учетную ставку сразу на 500 базисных пунктов — до 30%. Это произошло на фоне продолжающегося роста инфляции в стране. Об этом сообщается на сайте Центрального банка Турецкой Республики.

Ранее регулятор заявлял о постепенном ужесточении денежно-кредитной политики путем осторожного повышения ставок. Однако на этот раз ЦБ пошел на более резкое действие. В июне он впервые за два года поднял рефинансировочную ставку с 8,5 до 15%, хотя аналитики прогнозировали менее значительное изменение.

Учитывая, что инфляция в Турции продолжает оставаться на высоком уровне, ЦБ был вынужден принять еще более жесткие меры. Эксперты, опрошенные изданием Bloomberg, полагают, что регулятор будет и дальше ужесточать денежную политику.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 13%.