В России ввели запрет на экспорт бензина и дизельного топлива

Правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Срок, на который будет действовать ограничение, не уточняется.

Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке страны. Временные ограничения «помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей», подчеркнули в правительстве.

Там также отметили, что ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок топлива на биржу, также был организован ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.

Ранее Росстат сообщил, что средняя цена на бензин в РФ с 11 по 18 сентября выросла на 44 копейки и достигла 55,65 рубля за литр. Больше всего за неделю подорожало дизтопливо — на 1,32 рубля, до 63,96 рубля за литр.

До этого глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что введение заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов может привести к дефициту топлива на внутреннем рынке.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.