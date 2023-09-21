В Тюменской области запущен высокотехнологичный топливный терминал

«Газпром нефть» завершила модернизацию топливного терминала «Туринский» в Тюменской области, сообщает пресс-служба компании. В открытии объекта приняли участие зампред правительства РФ Александр Новак, гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Новый терминал способен принять почти половину необходимого региону топлива и обеспечит непрерывные поставки розничным сетям АЗС и мелкооптовым клиентам. Объем инвестиций «Газпром нефти» в проект превысил 5,3 млрд рублей.



Отмечается, что в ходе модернизации был построен расширенный резервуарный парк, благодаря чему объем ежегодной перевалки нефтепродуктов увеличен в 2 раза — до 600 тыс. тонн. Для приема топлива с железнодорожного транспорта запущена двусторонняя эстакада пропускной способностью до 48 вагонов-цистерн в сутки. Отгрузка в бензовозы осуществляется через систему герметичной подачи топлива.

Процесс полностью автоматизирован, а время загрузки автоцистерн сокращено в 3 раза с 1 часа до 20 минут. Благодаря этому терминал может обслуживать до 90 бензовозов ежедневно.

Как отметил Новак, развитая сбытовая сеть – это основа обеспечения автомобильным топливом розничных клиентов, промышленных и транспортных предприятий.

«Ключевая роль в этой логистической топливопроводящей системе отводится непосредственно терминалам. Поэтому важно, чтобы эти объекты в регионах страны были современными и высокотехнологичными. Новый топливный терминал в Тюменской области — отличный пример внедрения таких промышленных технологий и логистических решений», — сказал он.

В свою очередь, Дюков подчеркнул, что на площадке Туринской нефтебазы был создан фактически новый высокотехнологичный комплекс, отвечающий самым высоким экологическим требованиям и нормам промышленной безопасности.

«Мощности по перевалке нефтепродуктов при этом были увеличены в два раза. Терминал обеспечит высококачественным моторным топливом клиентов розничных сетей АЗС, промышленные, сельскохозяйственные и социальные предприятия как Тюменской области, так и соседних Курганской и Свердловской областей», — сказал он.