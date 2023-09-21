Власти РФ подтвердили сообщения о проблемах с выплатами пенсий за рубежом

Иностранные банки-корреспонденты удерживают переводы пенсионерам от Социального фонда России из-за санкций. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Сообщается, что власти предложили пенсионерам воспользоваться правом продолжения выплаты пенсии на территории России или получить пенсию через трансграничные переводы.

На территории Израиля проживают 52 тыс. пенсионеров, получающих выплаты из бюджета РФ. Из них 16,6 тыс. человек получают пенсии на территории России, 18,3 тыс. — на лицевые счета в Израиле. Оставшиеся 17,6 тыс. до этого получали выплаты по договору между Россией и Израилем о сотрудничестве в области социального обеспечения от 2017 года — именно они сейчас сталкиваются с задержкой пенсий.

20 сентября Собянин поручил повысить доплату к пенсии в Москве в 2024 году.

Ранее Путин подписал закон о доставке пенсий только «Почтой России».