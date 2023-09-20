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В ЦБ рассказали об условии, при котором курс доллара мог стать трехзначным

Зампред ЦБ РФ Заботкин: курс доллара мог быть трехзначным при ставке 8,5%

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РИА Новости

Курс доллара в лучшем случае был бы трехзначным при сохранении ставки на уровне 8,5%, заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по финансовому рынку, передает ТАСС.

«Если бы ставка осталась 8,5%, то мы бы сейчас смотрели на другой уровень обменного курса, который был бы, скорее всего, хорошо трехзначным», — сказал он.

По мнению Заботкина, ключевая ставка повлияла бы на текущую динамику обменного курса.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 20 сентября, составил 96,2236 рубля, евро — 102,9211 рубля.

Накануне президент РФ Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы поручил правительству и Центробанку принять меры по укреплению рубля.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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