В ЦБ рассказали об условии, при котором курс доллара мог стать трехзначным

Курс доллара в лучшем случае был бы трехзначным при сохранении ставки на уровне 8,5%, заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по финансовому рынку, передает ТАСС.

«Если бы ставка осталась 8,5%, то мы бы сейчас смотрели на другой уровень обменного курса, который был бы, скорее всего, хорошо трехзначным», — сказал он.

По мнению Заботкина, ключевая ставка повлияла бы на текущую динамику обменного курса.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 20 сентября, составил 96,2236 рубля, евро — 102,9211 рубля.

Накануне президент РФ Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы поручил правительству и Центробанку принять меры по укреплению рубля.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.