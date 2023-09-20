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Новак заявил о снижении оптовых цен на топливо

Новак сообщил об успехах правительства по сбалансированию топливного рынка

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Правительству РФ удается сбалансировать ситуацию на топливном рынке. При этом подготовлены более жесткие меры для сдерживания или снижения цен на бензин и дизель. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Александра Новака.

По словам Новака, дефицита топлива в стране нет, но основная проблема — рост цен из-за мировой конъюнктуры. Правительство стремится не допустить повышения цен на внутреннем рынке.

«Вы видите, что в последние две торговые сессии цены на бензин упали достаточно прилично, процента на 4. Сегодня мы видим снижение цен на дизель почти на 1%, поэтому работа, которая проводится, приводит к тому, что рынок балансируется», — сказал Новак.

Недавно первый замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что в ближайшее время будут приняты жесткие меры по борьбе с незаконным вывозом топлива за рубеж. По его словам, это позволит закрыть каналы «серого экспорта» независимо от разницы цен внутри страны и за рубежом.

Ранее Минэнерго обещало заняться снижением цен на топливо в России.

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