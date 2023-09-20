В правительстве ожидают снижение объемов нефтедобычи в РФ

Вице премьер-министр России Александр Новак заявил, что в 2023 году в правительстве прогнозируют некоторое снижение добычи нефти по сравнению с 2022 годом — до 527 млн т. Об этом пишет РИА Новости.

В 2023 году уровень нефтедобычи составил 535 млн т. Отмечается, что это на 2% выше, чем в 2021 году. Снижение нефтедобычи по сравнению с прошлым годом связывают с решениями ОПЕК+, призванными увеличить цены не нефть на мировых рынках.

1 августа нефть марки Brent превысила $85 на фоне сокращения добычи ОПЕК+ и запасов в США.

5 декабря 2022 года ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти из РФ, а G7 и австралийские власти установили потолок в $60/баррель. С февраля 2023 года аналогичные ограничения коснулись нефтепродуктов ($100 и $45 за баррель).

При этом Россия нашла способы обхода ограничений, экспортируя нефть через посредников за пределами Запада. По данным Минфина РФ, в августе 2023 года нефть Urals в среднем стоила $74 за баррель.

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