Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Рубль уступил «дружественным валютам» в расчетах за экспорт из России в Африку

Страны Африки резко сократили использование рубля в расчетах за экспорт из России

close
100%
Global Look Press

Страны Африки резко сократили использование рубля в расчетах за экспорт из России в июле 2023 года, одновременно выросла доля «дружественных валют» — юаня и рупии, сообщает телеканал «РБК».

На данный момент доля «дружественных валют» составляет 78,8%, что является наибольшим показателем начиная с точки отсчета наблюдений — января 2021 года. При этом доля рубля в расчетах на протяжении 2023 года неуклонно сокращалась, остановившись на 12,7%.

Также упала доля «недружественных валют» (доллар и евро) — до 8,5%.

Наибольшим спросом рубль как расчетное средство для торговли с Россией в Африке пользовался в феврале 2023 года, тогда его доля составляла 82,4%.

«Совершенно очевидно, что освобождающееся место недружественных стран, которые не хотят с нами работать, занимается государствами, готовыми с нами сотрудничать, в том числе странами Африки», — прокомментировал ситуацию врио руководителя Федеральной таможенной службы России (ФТС) Руслан Давыдов.

Он подчеркнул, что товарооборот России и Африки вырос с 2,3% до 3,7%, составив $32,9 млрд в экспорте и $22,2 млрд в импорте. Директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель уточняет, что позиции рубля и «дружественных валют» и их доля в расчетах являются волатильными и изменяются от месяца к месяцу.

Ранее стало известно, что доходы РФ от продажи энергоресурсов в сентябре могут вырасти.

Ранее СИПРИ сообщило о сокращении оборонного экспорта РФ на треть.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях