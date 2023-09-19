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Стало известно, как восстанавливается туристическая отрасль после пандемии

UNWTO: полное восстановление туризма возможно к концу 2023 года

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Shutterstock

За первые 7 месяцев 2023 года в мире было совершено 700 млн международных туристических поездок – на 43% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Это составляет 84% от уровня допандемийного 2019 года, следует из данных Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

Самым загруженным месяцем стал июль с 145 млн поездок, что составляет около 20% от общего числа за отчетный период. По прогнозу UNWTO, к концу 2023 года международный туризм может достичь 80-95% от допандемийных объемов.

Лидерами по восстановлению турпотоков являются Ближний Восток, Европа и Африка. На Ближнем Востоке число туристов за 7 месяцев превысило допандемийный уровень на 20%. В Европе показатель достиг 91% от уровня 2019 года, что обусловлено спросом внутри региона и со стороны США. Восстановление туризма в Африке достигло 92%.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе рост ускорился до 61% после открытия многих направлений в конце 2022 и начале 2023 года. Открытие Китая и других азиатских стран продолжит стимулировать рост поездок, отмечает UNWTO.

При этом экономические трудности, такие как инфляция и дорогая нефть, по-прежнему сдерживают быстрое восстановление туризма. Это сказывается на расходах туристов, которые все чаще выбирают более бюджетные варианты путешествий.

Тем не менее, в целом туристическая отрасль продолжает восстанавливаться после спада в период пандемии. Полное восстановление, по оценкам, возможно в течение ближайших 1-2 лет.

В середине сентября власти китайского Хайнаня сообщили о возможном открытии прямого авиасообщения с Россией.

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