Стало известно, что происходило со спросом на ипотеку в начале сентября

Спрос на ипотеку в первой половине сентября был ниже на 20% ажиотажных значений августа этого года. Об этом «Газете.Ru» рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

«Это вполне оправдано тем, что весь июль и август на фоне роста ключевой ставки и изменений условий льготного кредитования наблюдался опережающий спрос. Многие из тех, кто планировал приобретение недвижимости позднее, ускорился с принятием решение о покупке», — объяснила она.

Если сравнивать спрос на ипотечные консультации, сейчас кредитами для покупки вторичного жилья россияне интересуются на 25% меньше, чем в июле и на 31% меньше, чем в пиковый август, уточнила Решетникова. На первичном рынке еще сохраняется ажиотаж, интерес к льготным ипотечным программа на 49% выше, чем в июле и только на 2% ниже пиковых значений августа этого года, добавила эксперт.

По ее словам, в начале сентября достаточно большое количество потенциальных покупателей новостроек спешили, чтобы успеть оформить ипотеку с минимальным первоначальным взносом, а на вторичном рынке многие покупатели сейчас планируют купить квартиру с дисконтом и в будущем рефинансировать кредит по более низкой ставке. Плюс у части банков сейчас сохраняют действия различного рода преференции, когда ставка может быть снижена на 0,7 процентных пункта, сказала Решетникова.

21 июля ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 8,5% годовых. 15 августа ставка была увеличена на 350 базисных пунктов до 12%, а 15 сентября – на 100 базисных пунктов до 13%. Инфляционное давление остается высоким, объяснил регулятор. Правительство РФ повысило минимальный взнос по льготной ипотеке с 15% до 20%.

После того, как ЦБ поднимает ключевую ставку, растут ставки по ипотеке. Например, после повышения ключевой ставки до 12% ставки по ипотеке выросли на 1,5-2 п.п. в разных крупных банках до 14%. Перед повышением ставок люди, как правило стараются оформить кредит.

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