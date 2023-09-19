В Гильдии риелторов рассказали, что будет с ценами на квартиры и ипотекой

В последнем квартале 2023 года ожидается замедление роста стоимости квартир и сокращение объемов спроса на покупку жилья, рассказал в интервью Pravda.Ru вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

По его мнению, несмотря на напряженную ситуацию, сделки в сфере недвижимости в России будут оформляться.

«Рост цен замедлится как минимум до конца года. Скорее всего, начиная с октября, объем запросов на приобретение начнет сокращаться. Это связано с высокой ипотечной ставкой. Ипотека на вторичном рынке становится практически заградительной, примерно как в марте 2022 года, когда почти на три-четыре месяца сделки остановились. Сейчас ставка не такая высокая, как в тот период», — отметил Апрелев.

Эксперт считает, что в этот период вырастет доля льготной ипотеки, на которую приходится 70-80% всех объемов выдаваемой ипотеки.

До этого Константин Апрелев сказал, что в России нужно отменить льготную ипотеку на строящееся жилье, разрешив приобретать по ее условиям только готовые квартиры. При нынешних условиях застройщики могут долго возводить дома, уже получив все необходимое финансирование. Если пересмотреть этот механизм, то строить они будут быстрее, чтобы продать готовое жилье, считает он.

Ранее сообщалось, что в России был зафиксирован рекордный спрос на ипотеку.