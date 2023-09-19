Стали известны действия правительства после поручения Путина по укреплению рубля

В аппарате правительства России «Газете.Ru» заявили, что «необходимые для выполнения поручения президента решения в настоящий момент прорабатываются». Так в аппарате прокомментировали поручение президента России Владимира Путина кабмину и Центробанку РФ о принятии мер для стабилизации курса рубля.

Накануне Путин заявил, что основная проблема российской экономики сейчас – высокая инфляция, и основную роль в этом процессе играет курс рубля. Его глава государства назвал «главным фактором». Озвучивая поручение, Путин выразил уверенность, что «правительство и Центральный банк сработают профессионально и <...> согласованно».

До этого председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал укрепление курса рубля к концу этого года и продолжению этой тенденции в следующем. В прошлый вторник российская валюта резко укрепилась: курс доллара на торгах опускался ниже 93 рублей, евро – 100 рублей.

По данным Мосбиржи, доллар сейчас стоит больше 96 рублей, евро – 102 рублей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, с чем связано резкое укрепление курса рубля.