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Стали известны действия правительства после поручения Путина по укреплению рубля

В правительстве РФ заявили о проработке мер для укрепления курса рубля

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Игорь Руссак/РИА Новости

В аппарате правительства России «Газете.Ru» заявили, что «необходимые для выполнения поручения президента решения в настоящий момент прорабатываются». Так в аппарате прокомментировали поручение президента России Владимира Путина кабмину и Центробанку РФ о принятии мер для стабилизации курса рубля.

Накануне Путин заявил, что основная проблема российской экономики сейчас – высокая инфляция, и основную роль в этом процессе играет курс рубля. Его глава государства назвал «главным фактором». Озвучивая поручение, Путин выразил уверенность, что «правительство и Центральный банк сработают профессионально и <...> согласованно».

До этого председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал укрепление курса рубля к концу этого года и продолжению этой тенденции в следующем. В прошлый вторник российская валюта резко укрепилась: курс доллара на торгах опускался ниже 93 рублей, евро – 100 рублей.

По данным Мосбиржи, доллар сейчас стоит больше 96 рублей, евро – 102 рублей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, с чем связано резкое укрепление курса рубля.

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