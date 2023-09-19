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Юрист заявил о схожести кешбэка в банках с финансовой пирамидой

Юрист Хаминский: условия кешбэка зачастую похожи на финансовую пирамиду

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Кешбэк стал одним из самых популярных инструментов в погоне банков и магазинов за привлечением клиентов. Однако многие организации не выполняют заявленные условия, а предлагаемые ими схемы напоминают финансовые пирамиды, отметил в беседе с телеканалом «360» юрист, член генерального совета «Деловой России» Александр Хаминский.

«Чтобы получить 12-15% со своего депозита, нужно расстаться с деньгами в среднем на один год. И вдруг тебе предлагают аттракцион невиданной щедрости: кладешь деньги на карту, совершаешь покупки и получаешь те же 12-15%, только не через год, а через месяц», — отметил Хаминский, добавив, что подобные схемы по доходности напоминают финансовую пирамиду, ведь по факту такие проценты только за расходы никто не получает.

Работа с кешбэком для банка выгоднее, чем потребителям, убежден эксперт. Так, к примеру, многие финансовые организации «забывают» перевести на счет клиента определенные суммы денег. Кроме того, по отдельным категориям расходов ставки меняются, допускаются ошибки при конвертации валют и так далее.

Многие покупатели не следят за возвращением средств, отметил юрист. «А банкам только этого и надо. Ведь если переиначить известную поговорку, получится, что обещать — не значит заплатить», — заключил он.

Центробанк ранее заявил, что в России наблюдается рост нерыночных схем на рынке ипотеки, которые применяются застройщиками и предполагают кешбэк для заемщика при оформлении кредита.

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