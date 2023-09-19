В «Росконгрессе» заявили о риске подорожания доллара до 110 рублей

Эксперты фонда «Росконгресс» считают, что курс доллара во втором квартале 2024 года может вырасти до 110 рублей в случае сохранения текущей денежно-кредитной политики в России. Об этом говорится в докладе фонда «Перспективы рубля: валютный контроль или девальвация?», передает РИА Новости.

Согласно докладу, при варианте постепенного контролируемого ослаблении рубля, который оправдан в рамках актуальной бюджетной политики, в среднем курс будет терять примерно 2 руб. в месяц.

«Это предполагает курс в районе 110 руб. за доллар и ниже уже ко второму кварталу 2024 года», — сказано в документе.

Авторы доклада считают, что для изменения ситуации власти РФ и Центробанк должны поменять требования к валютному контролю и скорректировать денежно-кредитную политику. Отмечается, что возможное ведение в России 100%-ной репатриации валютной выручки может поднять курс рубля «даже выше комфортного для бюджета диапазона в 80-90 руб. за доллар».

До этого бизнес-омбудсмен Борис Титов раскритиковал решение ЦБ о повышении ключевой ставки. По его мнению, Центробанк «реагирует на сиюминутные вызовы, но не выстраивает условия для развития». Он отметил, что вместо повышения ставки надо решать проблему дефицита рабочей силы и искать тех, кто готов приехать в Россию и работать.

17 сентября финансовый аналитик Владислав Антонов заявлял, что повышение ключевой ставки ЦБ до 13% поддержит рубль, однако на него продолжат давить другие факторы. По его словам, чтобы понять перспективы курса, нужно следить за поведением рубля в районе ₽98,5 за доллар.

Ранее экономист заявила о наличии способов заработать на росте ключевой ставки.