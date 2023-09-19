Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Росконгрессе» заявили о риске подорожания доллара до 110 рублей

Росконгресс: доллар может вырасти до 110 рублей во втором квартале 2024 года

close
100%
Shutterstock

Эксперты фонда «Росконгресс» считают, что курс доллара во втором квартале 2024 года может вырасти до 110 рублей в случае сохранения текущей денежно-кредитной политики в России. Об этом говорится в докладе фонда «Перспективы рубля: валютный контроль или девальвация?», передает РИА Новости.

Согласно докладу, при варианте постепенного контролируемого ослаблении рубля, который оправдан в рамках актуальной бюджетной политики, в среднем курс будет терять примерно 2 руб. в месяц.

«Это предполагает курс в районе 110 руб. за доллар и ниже уже ко второму кварталу 2024 года», — сказано в документе.

Авторы доклада считают, что для изменения ситуации власти РФ и Центробанк должны поменять требования к валютному контролю и скорректировать денежно-кредитную политику. Отмечается, что возможное ведение в России 100%-ной репатриации валютной выручки может поднять курс рубля «даже выше комфортного для бюджета диапазона в 80-90 руб. за доллар».

До этого бизнес-омбудсмен Борис Титов раскритиковал решение ЦБ о повышении ключевой ставки. По его мнению, Центробанк «реагирует на сиюминутные вызовы, но не выстраивает условия для развития». Он отметил, что вместо повышения ставки надо решать проблему дефицита рабочей силы и искать тех, кто готов приехать в Россию и работать.

17 сентября финансовый аналитик Владислав Антонов заявлял, что повышение ключевой ставки ЦБ до 13% поддержит рубль, однако на него продолжат давить другие факторы. По его словам, чтобы понять перспективы курса, нужно следить за поведением рубля в районе ₽98,5 за доллар.

Ранее экономист заявила о наличии способов заработать на росте ключевой ставки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях