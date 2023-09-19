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В Европейском союзе выразили удивление жалобой Украины в ВТО

Еврокомиссар Войцеховский удивился поданной жалобой Украины в ВТО

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David Mdzinarishvili/Reuters

Комиссар по сельскому хозяйству Европейского союза Януш Войцеховский выразил удивление тем, что Украина пытается разрешить спор с тремя приграничными государствами ЕС с помощью подачи жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает РИА Новости.

18 сентября Украина подала в ВТО иски против Польши, Венгрии и Словакии. Киев недоволен запретом этих стран на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции.

Войцеховский отметил, что для решения подобных ситуаций в Европейской комиссии имеются специальные структуры. Поэтому он удивился тому пути разрешения конфликта, по которому пошел Киев.

Еврокомиссар подчеркнул, что «дружественное решение» лучше, чем разбирательство в суде, отметив, что Польша, Венгрия и Словакия ранее много сделали для вывоза украинской сельскохозяйственной продукции.

Ранее венгерское министерство сельского хозяйства заявило, что страна не будет вести переговоры с Украиной, которая подала иск в ВТО, поскольку интересы стран-членов в организации представляет Еврокомиссия.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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