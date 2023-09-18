Турция намерена вместе с РФ поставить в Африку 1 млн тонн российского зерна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара нацелена на совместную с РФ работу по поставке 1 млн тонн российского зерна в африканские страны. Об этом сообщает ТАСС.

«В африканские страны, в нуждающиеся страны, должно быть направлено гораздо больше зерна», — отметил турецкий лидер.

Он пояснил, что по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным намечено поставить 1 млн тонн зерна в Африку. По словам турецкого лидера, он предложил своему российскому коллеге еще увеличить этот объем.

В конце августа на переговорах глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана речь шла об организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. В начале сентября этот вопрос в Сочи обсудил Путин и Эрдоган.

18 сентября постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что у генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и его команды нет рычагов, чтобы решить системные проблемы с реализацией российской части зерновой сделки.

Ранее Блинкен обсудил зерновую сделку с Гутерришем.