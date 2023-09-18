Путин национализировал норвежскую типографию с филиалом в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин передал во временное управление Росимуществу доли норвежского холдинга Amedia в пяти типографиях «Прайм принт». Указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление... », — говорится в тексте указа.

Далее перечисляется число акций в типографиях «Прайм принт», расположенных в различных регионах России.

Отмечается, что все эти доли принадлежат Amedia Eastern Europe AS, управлять ими будет Росимущество.

18 сентября занимающаяся производством бумаги и упаковок австрийская группа Mondi plc продаст крупнейший свой последний актив в РФ — АО «Монди Сыктывкар» за 80 млрд рублей. В Mondi подчеркнули, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС), а также правительственная подкомиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрили данную сделку.

Ранее Mondi подтвердила продажу своей части бизнеса по переработке упаковки в России в пользу ГОТЭК за 1,6 млрд рублей.