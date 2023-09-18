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Европа активно тратит запасы газа, накопленные к зиме

Темпы закачки газа в хранилища Европы упали до минимума с 2011 года

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Европа активно забирает газ из подземных хранилищ (ПХГ) в сентябре — на рекордном уровне с 2011 года, сообщает ТАСС. При этом темпы закачки газа в ПХГ упали до минимума за последние годы.

Общий объем накопленного газа в хранилищах ЕС превышает 94%, но немного ниже исторического максимума для этого периода. Газ на европейской бирже торгуется около $400 за 1 тыс. кубометров на фоне забастовок на заводах СПГ в Австралии.

После повреждений газопроводов «Северный поток» «Газпром» подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 41,5 млн кубометров в сутки. Украинская сторона подтвердила этот объем. В это же время Украина прекратила транзит российского газа в Европу через станцию «Сохрановка», сославшись на форс-мажор. В «Газпроме» не увидели оснований для этого.

Осенью 2022 года «Нафтогаз Украины» также подал в арбитраж против «Газпрома», но в российской компании считают эти претензии неправомерными.

Ранее стало известно, сколько газа удалось накопить ЕС.

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