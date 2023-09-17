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Сухогруз из России столкнулся с контейнеровозом в Турции

В Турции сухогруз из России столкнулся с контейнеровозом у берегов Стамбула

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Nina Lyashonok/AP

Сухогруз из России столкнулся с контейнеровозом у берегов Стамбула. Об этом сообщила береговая охрана Турции, передает РИА Новости.

Инцидент произошел у причала Ахыркапы в Мраморном море. Произошло столкновение сухогруза New Legend длиной 228 метров и контейнеровоза Elbsun длиной 141 метр.

По данным береговой охраны, New Legend под флагом Гонконга следовал из России в Малайзию. Контейнеровоз ходит под флагом Португалии. Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет.

До этого один из сухогрузов, направлявшихся из турецкого города Тузла в Россию, пришлось отбуксировать в стамбульский порт Ахыркапы из-за поломки двигателя.

Речь идет о сухогрузе USG Zurich, который имеет длину 166 метров и ходит под либерийским флагом. Незадолго до инцидента судно покинуло порт Тузлы и направилось в сторону российской территории. Однако когда корабль находился на юге Босфорского пролива, экипаж зафиксировал неполадки в работе двигателя.

В конце августа турецкие власти приостановили движение судов в проливе Дарданеллы в обе стороны.

Ранее Турция выразила готовность гарантировать проход через проливы судам с зерном.

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