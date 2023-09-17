Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Цены на бургеры в России не вырастут из-за НДС

Глава Федерации рестораторов: рост НДС не поднимет цены на бургеры в России

close
100%
Depositphotos

Повышение НДС на бургеры и другие продукты фастфуда до 20% не приведет к росту цен для потребителей. Об этом в беседе с изданием «Подъем» заявил глава Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.

По его словам, новая ставка затронет только крупные сети вроде «Вкусно — и точка», Rostic's и «Бургер Кинг» с оборотом свыше 2 млрд рублей в год. Остальные заведения по-прежнему будут платить 10% НДС либо вовсе будут освобождены от него.

Миронов отметил, что налоговая служба давно считала неправильным относить бургеры к хлебобулочным изделиям, поскольку доля хлеба в них мизерная. Теперь ведомство решило это исправить.

При этом эксперт уверен, что НДС не является ключевым фактором ценообразования в сегменте, поэтому значимого подорожания бургеров не произойдет.

Представители крупных сетей подтвердили, что будут платить 20% НДС, но пока не сообщили о планах повышать цены.

В конце августа McDonald's выпустил коллекцию лаков для ногтей по мотивам своих соусов.

Ранее в России зафиксировали рост «Индекса кофе с бутербродом» в августе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях