Цены на бургеры в России не вырастут из-за НДС

Повышение НДС на бургеры и другие продукты фастфуда до 20% не приведет к росту цен для потребителей. Об этом в беседе с изданием «Подъем» заявил глава Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.

По его словам, новая ставка затронет только крупные сети вроде «Вкусно — и точка», Rostic's и «Бургер Кинг» с оборотом свыше 2 млрд рублей в год. Остальные заведения по-прежнему будут платить 10% НДС либо вовсе будут освобождены от него.

Миронов отметил, что налоговая служба давно считала неправильным относить бургеры к хлебобулочным изделиям, поскольку доля хлеба в них мизерная. Теперь ведомство решило это исправить.

При этом эксперт уверен, что НДС не является ключевым фактором ценообразования в сегменте, поэтому значимого подорожания бургеров не произойдет.

Представители крупных сетей подтвердили, что будут платить 20% НДС, но пока не сообщили о планах повышать цены.

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