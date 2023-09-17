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Экономист заявил, что Россия не вышла из кризиса 2008 года

Экономист Остапкович: РФ не вышла из кризиса 2008 года

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Vladimir Baranov/Global Look Press

Директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что Россия до сих пор не вышла из экономического кризиса 2008 года. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

«Кризис выбил экономику страны. Начиная с 2009 года до 2022, среднегодовой темп роста у нас 1,3-1,4. С 2014 года начали падать доходы. Сейчас, в 2023 году, объем доходов снизился примерно на 6-7% по отношению к тому периоду. Зарплатный фонд сейчас не выходил из кризиса, а зарплату платят из прибыли», — пояснил Остапкович.

Он добавил, что реальные доходы населения пока не достигли тех темпов, которые были до кризиса 2008 года. Тогда реальные доходы росли на 12%, а инфляция составляла 10%.

До этого глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявлял, что предпосылок для нового мирового экономического кризиса пока нет.

По его словам, пока каких-либо глобальных проблем в экономике он не видит, но это не значит, что кризиса не будет.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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