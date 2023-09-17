Экономист заявил, что Россия не вышла из кризиса 2008 года

Директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что Россия до сих пор не вышла из экономического кризиса 2008 года. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

«Кризис выбил экономику страны. Начиная с 2009 года до 2022, среднегодовой темп роста у нас 1,3-1,4. С 2014 года начали падать доходы. Сейчас, в 2023 году, объем доходов снизился примерно на 6-7% по отношению к тому периоду. Зарплатный фонд сейчас не выходил из кризиса, а зарплату платят из прибыли», — пояснил Остапкович.

Он добавил, что реальные доходы населения пока не достигли тех темпов, которые были до кризиса 2008 года. Тогда реальные доходы росли на 12%, а инфляция составляла 10%.

До этого глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявлял, что предпосылок для нового мирового экономического кризиса пока нет.

По его словам, пока каких-либо глобальных проблем в экономике он не видит, но это не значит, что кризиса не будет.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.