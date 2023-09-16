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Шольц назвал главную причину экономических проблем Германии

Шольц назвал падение экспорта главной причиной проблем в экономике Германии

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Steffen Kugler/AP

Проблемы в крупнейшей экономике ЕвросоюзаГермании — прежде всего связаны с ослаблением глобального спроса и падением экспорта, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом сообщает Bloomberg.

Кроме того, давление на экономику Германии оказывают высокая инфляция и рост цен на энергоносители. На текущий момент стоимость газа и электричества в стране вдвое или втрое превышают показатели конца февраля прошлого года, когда началась спецоперация России на Украине.

Шольц также отметил, что нарушение цепочек поставок, которое возникло во время пандемии, усугубляют проблемы.

Согласно прогнозу немецких экономистов из Кёльнского института экономических исследований (IW), по итогам этого года ожидается падение немецкого импорта на 2% и экспорта на 1%.

ВВП Германии во втором квартале 2023 года не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В первом квартале этого года ВВП Германии снизился на 0,1% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года, когда было отмечено падение на 0,4%. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что экономика Германии уже балансирует на грани стагфляции. Это сочетание высокой инфляции и слабого экономического роста или даже рецессии. По прогнозам Васильева, экономика еврозоны войдет в стагфляцию в этом году и она будет продолжительной.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что Европейский Центробанк повысил ключевые ставки для борьбы с инфляцией.

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