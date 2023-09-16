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В Госдуме предложили ввести субсидии на «вторичку»

Депутат Госдумы Алексеенко предложил ввести льготную ипотеку на вторичное жилье

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Pexels

Заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко предложил ввести субсидии на покупку вторичного жилья в РФ. Об этом сообщает Ura.ru.

«Где-то нужно распространить ипотеку на вторичку. Тут нужно смотреть территориальную привязку, чтобы нивелировать проблему оттока населения, создавать возможности людям покупать недвижимость», — подчеркнул Алексеенко.

Как добавил парламентарий, льготная ипотека ориентирована лишь на новостройки. В результате население регионов, где не строятся новые дома, отрезаны от программы поддержки. При этом улучшить жилищные условия они могли бы, купив жилье на вторичном рынке, заметил Алексеенко.

Программу льготной ипотеки следовало бы сделать более адресной и социально-экономически обоснованной, уверен политик.

До этого стало известно, что выдачи ипотеки в России подскочили на 10-50% в августе.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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