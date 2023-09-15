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Набиуллина рассказала об ускоренном росте ипотеки в России

Набиуллина: на 1 сентября рост ипотеки составил около 30%

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что ипотечное кредитование в РФ растет ускоренными темпами.

«Если брать в годовом выражении, то на 1 сентября это около 30% — темп роста ипотеки», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что «ипотека действительно у нас растет ускоренными темпами».

При этом она отметила, что российский Центробанк обеспокоен вовлечением в ипотеку более рискованных групп клиентов.

Также Набиуллина заявила на пресс-конференции, что банк России повысил ключевую ставку до 13% 15 сентября, в том числе на фоне ослабления рубля. ЦБ на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов, до 12% годовых. До этого ставка была повышена 21 июля на 100 базисных пунктов. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заявил, что на предстоящей неделе доллар в России будет стоить от 93,5 до 95 рублей.

Ранее в России спрогнозировали укрепление курса рубля к концу года.

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