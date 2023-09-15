МТС уведомила абонентов о росте цен

Компания МТС (MOEX: MTSS) с конца сентября планирует повысить ряд тарифов на 10-12%. Причиной подорожания являются расходы на модернизацию инфраструктуры из-за роста трафика. В то же время капитальные затраты оператора снизились на 7%, до 37,4 млрд рублей, по итогам первого полугодия. Аналитики отмечают, что все операторы повышают цены. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже обратила внимание на эту ситуацию и в прошлом году оштрафовала МТС и «Мегафон», обязав их вернуть тарифы на прежний уровень, пишет издание»Коммерсантъ».

Из полученных SMS-уведомлений от МТС следует, что с 28 сентября цены на двух тарифах повысятся примерно на 12%. Представители МТС пояснили, что на некоторых архивных тарифах изменится ежемесячная абонентская плата, но изменение составит менее 10%. Они подчеркнули, что цены остаются выгодными, так как абонентская плата на некоторых архивных тарифах не изменялась в течение нескольких лет.

Повышение цен в МТС объясняется увеличением затрат на обслуживание оборудования и необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сетей из-за роста трафика.

Также другие операторы пересматривают свои тарифы. Например, виртуальный оператор Yota, работающий на сети «Мегафона», закрывает некоторые архивные тарифы с 22 сентября. Они отмечают, что изменения являются техническими и не связаны с повышением цен.

«Мегафон» и «Вымпелком» также уведомили некоторых клиентов о повышении тарифов до 20% в марте. Представители этих компаний заявили, что повышение цен осуществляется в рамках экономически обоснованных параметров и информация предоставляется в Минцифры и ФАС. В ближайшее время «Мегафон» не планирует пересматривать стоимость тарифов для действующих клиентов.

Глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что любое повышение тарифов должно быть обосновано и защищено инвестиционными расходами.

ФАС обещает проанализировать ситуацию и запросить у оператора информацию о повышении цен. В случае нарушений антимонопольного законодательства будут приняты меры реагирования. В прошлом году ФАС уже наказывала МТС и «Мегафон» за необоснованное повышение цен и обязала вернуть их на прежний уровень.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.