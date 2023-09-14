В переговорах России и Турции по газовому хабу возникли трудности

Создание газового хаба в Турции для поставок российского топлива в Европу приостановлено из-за разногласий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что основная причина приостановки — разногласия между Россией и Турцией о том, кто должен управлять хабом.

Источник агентства, близкий к «Газпрому», подтвердил существование данной проблемы.

До этого источник в сфере стратегического планирования в области энергетики Турции заявил, что введенные против Российской Федерации санкции и стремление европейских стран не закупать российский газ не должны повлиять на планы создания газового хаба в Турции и его непосредственной работы.

6 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти «взяли в работу» проект газового хаба, который обсуждался во время переговоров в Сочи между ним и российским лидером Владимиром Путиным.

Он также сообщил о планах создать в Стамбуле «международный центр торговли для сделок по газу, полезным ископаемым, любым другим материалам».

Ранее турецкий эксперт назвал условие создания газового хаба, предложенного Россией.