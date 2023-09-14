Стоимость нефти Brent превысила $93

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent в 13:49 по мск превысила отметку в $93 за баррель впервые с 17 ноября 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

По состоянию на 14:00 по мск нефть продолжила рост до $93,07 (+1,25%). В это же время WTI подорожала на 1,32%, до $89,69 за баррель.

Такие темпы роста эксперты связывают с ожиданиями сокращения объемов добычи. ANZ Research отмечает, что рынок выглядит «явно напряженным» в ближайшие кварталы из-за ограничений предложения. Это происходит на фоне стабильного спроса.

Бен Кэхилл из CSIS считает, что дефицит начнет ощущаться уже к 4 кварталу. Агентство Bloomberg Intelligence полагает, что цена может пробить отметку в 100 долларов за баррель.

Между тем нефтяные гиганты продолжают активно инвестировать в добычу. Это вызывает обеспокоенность экологов. Так, Shell заявила об увеличении расходов на нефть. Активисты назвали эту стратегию «катастрофической».

Недавно Минэнерго США внесло изменения в прогноз стоимости нефти марки Brent на 2023 год.

Ранее агентство Bloomberg предсказало крупнейший дефицит нефти на мировом рынке с 2007 года.