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«Роснефть» и Минвостокразвития будут развивать Дальний Восток

«Роснефть» поможет привлечь кадры на Дальний Восток

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Данил Годлевский/РИА «Новости»

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики заключило соглашение с «Роснефтью» на полях VIII Восточного экономического форума, в рамках которого стороны будут развивать проекты на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба компании.

Подписи под документом поставили главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Роснефть» реализует в регионе ряд проектов, имеющих стратегическое значение не только для социально-экономического развития дальневосточных регионов, но и экономики страны в целом.

Соглашение с Минвостокразвития предусматривает взаимодействие сторон по созданию благоприятных условий для проектов компании, в том числе геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на месторождениях «Роснефти», развития нефтеперерабатывающих и других активов компании на Дальнем Востоке.

Одними их ключевых проектов Компании в регионе также является строительство судостроительного комплекса «Звезда» в Приморском крае, создание Приморского металлургического завода и Инжинирингового центра на острове Русский. В числе социально значимых проектов Компании – комплексная программа строительства жилья в дальневосточных регионах, развитие кадрового потенциала, а также поддержка образовательных и научных программ.

Стороны также договорились о проведении совместных мероприятий для привлечения квалифицированных кадров на предприятия региона.

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