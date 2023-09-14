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В «Аэрофлоте» рассказали о страховом урегулировании по зарубежным самолетам

Аэрофлот: в 2023-м завершат страховое урегулирование по 61 зарубежному самолету

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Гендиректор группы »Аэрофлот» Сергей Александровский сообщил, что до конца 2023 года компания планирует завершить переговоры по страховому урегулированию с иностранными лизингодателями по 61 зарубежному самолету. Заявление было сделано им в ходе Восточного экономического форума, передает ТАСС.

«В рамках урегулирования из ФНБ на все авиакомпании будет выделено 300 млрд руб. Но с условием, что авиаперевозчики также направят свою чистую прибыль на урегулирование», — сообщил он.

По словам Александровского, в настоящий момент ведутся переговоры о страховом урегулировании по 17 самолетам.

14 марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у компаний РФ.

Изменения в законе, согласно пояснительной записке, направлены на сохранение парка иностранных воздушных судов у российских компаний, а также для обеспечения бесперебойной работы гражданской авиации в условиях санкций.

Кроме того, документ предусматривает перенос с 1 января 2022 года на 31 декабря 2023 года сроков сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности.

22 марта 2022 года Минтранс сообщил о «потере» Россией 78 самолетов из 1367 из-за санкций.

Ранее в Шереметьево задержали босую бортпроводницу «Аэрофлота», скакавшую по машинам.

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