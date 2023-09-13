В России выросла средняя максимальная ставка по вкладам

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупных банках по итогам первой декады сентября увеличилась до 9,7% годовых с 9,66% в третьей декаде августа. Это следует из материалов Центробанка РФ.

В число банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, Газпромбанк, банк «ФК Открытие», «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Совкомбанк. При этом учитываются только максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту.

Рекордное значение показателя было зафиксировано в первой декаде марта – 20,51%. После этого средняя максимальная ставка снижалась.

Ставки по депозитам в марте 2022 года выросли на фоне повышения ключевой ставки ЦБ сразу до 20% годовых. Затем регулятор снижал ключевую ставку, до 7,5% в сентябре 2022 года. В июле 2023 года ЦБ перешел к циклу повышения ставки. Тогда она была увеличена на 100 базисных пунктов, до 8,5%. С 15 августа ключевая ставка составляет 12% годовых. Следующее заседание по ставке пройдет 15 сентября.

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказывал «Газете.Ru», что при повышении ключевой ставки на 1 п.п. российские банки поднимают ставки по вкладам и кредитам тоже на 1 п.п. или чуть выше. После решения ЦБ 15 августа крупные банки повысили ставки по вкладам до 11-12%, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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