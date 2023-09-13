Греф оценил влияние санкций на российских инвесторов

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24» оценил влияние западных санкций против РФ на российских инвесторов. По словам банкира, произошел подрыв их доверия к международным инвестициям.

«Это не подрыв доверия к рынку, это подрыв доверия к тем эмитентам или к тем странам, которые ввели совершенно, на мой взгляд, нечеловеческие санкции против людей. ... То, как поступили с простыми инвесторами, с простыми людьми, которые проинвестировали в бумаги, доверили свои деньги крупнейшим международным компаниям, на мой взгляд, это за гранью добра и зла», — объяснил Греф.

По словам банкира, «доверие к вот такого рода международным инвестициям и крупным компаниям, и политике, наверное, крупнейших государств – вот это, наверное, точно пострадало».

При этом Греф отметил, что вряд ли можно подорвать доверие к фондовому рынку в целом. Глава Сбербанка посоветовал инвесторам, которые что-то потеряли на фондовом рынке, «посмотреть и разобраться, что было сделано не так». С большой долей вероятности или человек сам является неквалифицированным инвестором, «который взял на себя много риска и не смог с ним справиться», или доверил свои деньги «недостаточно квалифицированным» управляющим, подытожил Греф.

До этого инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин назвал россиянам пять правил инвестирования. Нужно иметь финансовую подушку, знать цель вложений, инвестировать регулярно, диверсифицировать активы и заручиться поддержкой профессионалов.

Ранее Мосбиржа сообщила, когда возобновит торги на срочном рынке.