Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США заявили о возможной повторной заморозке активов Ирана

Представитель Госдепа США Миллер допустил новую заморозку активов Ирана

close
100%
Depositphotos

Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США намерены внимательно отслеживать расходование Ираном разблокированных $6 млрд размороженных активов и могут заморозить их повторно. Запись брифинга Миллера опубликована в YouTube-канале Госдепа.

Миллер подчеркнул, что после поступления на банковские счета в Катаре активы Ирана попадут «под строгий надзор» минфина США. Заявление американского чиновника стало ответом на вопрос о том, смогут ли власти Ирана использовать средства на счетах в Катаре для покупок вооружения через счета в Индии или Бразилии.

До этого в Госдепе заявили, что США не смягчат санкции против Ирана, несмотря на разморозку $6 млрд его активов в Южной Корее в обмен на освобождение пяти заключенных американских граждан. Размороженные средства принадлежали Ирану, и их использовать можно будет только на гуманитарные нужды. Расходование средств проконтролируют США.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях