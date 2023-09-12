В США заявили о возможной повторной заморозке активов Ирана

Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США намерены внимательно отслеживать расходование Ираном разблокированных $6 млрд размороженных активов и могут заморозить их повторно. Запись брифинга Миллера опубликована в YouTube-канале Госдепа.

Миллер подчеркнул, что после поступления на банковские счета в Катаре активы Ирана попадут «под строгий надзор» минфина США. Заявление американского чиновника стало ответом на вопрос о том, смогут ли власти Ирана использовать средства на счетах в Катаре для покупок вооружения через счета в Индии или Бразилии.

До этого в Госдепе заявили, что США не смягчат санкции против Ирана, несмотря на разморозку $6 млрд его активов в Южной Корее в обмен на освобождение пяти заключенных американских граждан. Размороженные средства принадлежали Ирану, и их использовать можно будет только на гуманитарные нужды. Расходование средств проконтролируют США.

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