Spiegel раскрыл схему импорта российской нефти в Германию

Несмотря на эмбарго ЕС, Германия, похоже, продолжает импортировать российскую нефть, используя обходные пути. Как пишет немецкое издание Spiegel, российская нефть попадает в Германию через Индию в виде нефтепродуктов.

Согласно этим данным, импорт нефтепродуктов из Индии в Германию в январе – июле 2022 года вырос более чем в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до €451 млн.

При этом сама Индия резко нарастила закупки российской нефти — до 40% от всего импорта в июле по сравнению с 2% в 2021 году. Это стало возможным благодаря существенным скидкам со стороны России. Основными бенефициарами этой схемы являются крупные индийские нефтедобытчики и НПЗ, в том числе компания Reliance индийского миллиардера Мукеша Амбани.

Кроме того, выгоду извлекают российские инвесторы, владеющие крупнейшими нефтеперерабатывающими заводами Индии. В частности, 49% акций второго по величине НПЗ страны Nayara Energy принадлежит российской компании «Роснефть».

Также, по информации Spiegel, не сработал введенный Западом потолок цен на российскую нефть. Например, за нефть марки Urals продолжают платить более $70 за баррель вопреки установленному лимиту в $60. Это происходит из-за недостаточного контроля со стороны властей тех стран, где базируются ключевые участники рынка морских перевозок — судоходные компании и страховщики. Таким образом, механизм ценовых ограничений пока не является эффективным.

В материале Spiegel указывается, что Германия фактически подрывает собственное эмбарго на поставки российской нефти, вводя европейских партнеров в заблуждение относительно выполнения антироссийских санкций. Это может нанести ущерб имиджу Германии и подорвать единство ЕС в вопросе давления на Россию.

В конце июля в Германии выразили недовольство властями Индии за отказ ввести антироссийские ограничения.

Ранее власти Германии приняли закон о климатически нейтральном отоплении.