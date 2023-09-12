Альфа-Банк выдал большую часть оформленных под «зонтичные» поручительства кредитов в РФ

Альфа-Банк стал лидером по объему и количеству кредитов, выданных предпринимателям под «зонтичное» поручительство Корпорации МСП за 8 месяцев 2023 года, сообщили в пресс-службе компании. По данным Корпорации МСП, с начала года банк заключил более 3,7 кредитных договоров с «зонтичным» поручительством на сумму более 43 млрд рублей.

В результате доля Альфа Банка в общем объеме всех банков, участников госпрограммы, достигла 35% от общего числа заключенных кредитных договоров.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, механизм «зонтичных» поручительств позволяет предпринимателям привлекать банковское финансирование в свой бизнес, даже при недостатке или отсутствии залога.

Он отметил, что «зонтичные» поручительства покрывают до 50% от суммы банковского кредита.

«Сумма одного поручительства — до 1 млрд рублей при максимальном сроке — 15 лет. Что важно, поручительства выдаются бесшовно, в одном банковском окне вместе с кредитом», — подчеркнул Исаевич.

Директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин отметил, что компания всегда поддерживает предпринимателей.

«Альфа Банк запустил фонд немалого бизнеса, предлагает льготные ставки, активно участвует в госпрограммах. «Зонтичное поручительство» обеспечивает удобство и доступность получения финансирования», — рассказал Осин.

Напомним, Альфа-Банк присоединился к программе государственной поддержки малого и среднего бизнеса под зонтичное поручительство Корпорации МСП в ноябре 2021 года.

Программа позволяет получить кредит даже тем компаниям, у которых нет залога. Поручителем перед банком выступает Корпорация МСП — она дает обеспечение на сумму до 50% кредита. Для предпринимателей это бесплатно — комиссию платит банк.