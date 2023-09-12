ФАС проверяет аукцион, на котором стоимость лота взлетела в 1000 раз

Управление ФАС по Удмуртии возбудило дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении участников аукциона на право пользования нефтяным участком Южно-Костоватовский. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, в ходе торгов цена за небольшой участок с незначительными запасами подскочила более чем в 1000 раз — с 628,1 тыс. рублей до 693,2 млн рублей.

Как считает ФАС, на аукционе боролись два картеля компаний, целью которых было ограничение конкуренции для установления монопольно высокой цены на углеводородное сырье.

В частности, по версии антимонопольщиков, в сговоре участвовали «Авангард» и «Флагман Ойл», а также «УДС Нефть» и «Сал-Ойл». Как установило управление, в результате торгов «Авангард» смог перекупить лот у «Флагман Ойл», а также «УДС Нефть», после чего начал повышать стоимость лота, участвуя в торгах один. В какой-то момент к нему присоединилась «Сал-Ойл», предложив цену за участок в 524 млн, но и эту ставку «Авангард» смог повысить. В итоге победителем стал «Авангард», но он отказался оплачивать лицензию.

Теперь компании-участники могут быть признаны нарушителями антимонопольного законодательства и оштрафованы на сумму до 1 млн рублей.

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