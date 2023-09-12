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Минэнерго РФ сообщило о нормализации поставок топлива в Крым

Минэнерго РФ: ситуация с поставками топлива в Крым нормализовалась

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Sha Dati/Global Look Press

Несмотря на объективные сложности с доставкой грузов на полуостров Крым, ситуация с поставками топлива нормализовалась, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минэнерго.

В министерстве рассказали, что на сегодня регион обеспечен автомобильным бензином на 10-12 суток, сжиженными углеводородными газами (СУГ) на 12 суток и дизелем — на 5 суток.

Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь сообщил в Telegram, что до вечера сегодняшнего дня топливо поступит на автозаправочные станции республики.

«Сформирован четырехдневный запас дизельного топлива», — отметил он.

По словам Аксенова, основной задачей сейчас является поддержка сельхозпроизводителей для снижения вероятности дефицита горючего в ходе полевых работ.

Ряд предложений по урегулированию процесса ценообразования на топливо в Крыму направлен в правительство России, добавил Аксенов.

Несколькими днями ранее губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что на некоторых заправках в Севастополе возникли перебои с дизельным топливом, что было вызвано проблемами с логистикой. Глава города заверил, что бензовозы уже находятся в Керчи и в течение дня дизель должен появиться на тех заправках, где его не хватало.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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