Экономист назвал причины укрепления рубля

Российская валюта в понедельник показала ощутимый рост относительно доллара США. Курс доллара снизился до 96 рублей по сравнению с уровнем на открытии торгов около 98 рублей.

Экономист Константин Церазов назвал причины укрепления рубля в начале этой недели. Об этом сообщает «Прайм».

По его словам, ожидания повышения ключевой ставки ЦБ, рост предложения валюты от экспортеров и позитивные новости по внутренней статистике привели к тому, что доллар опустился ниже психологической отметки в 100 рублей.

«Действия и риторика властей в последние дни равнозначна тому, что происходило в середине августа. В обоих случаях курс доллара к рублю находился неподалеку от отметки 100. Это указывает на то, что данная область – красная линия, преодоление которой считается крайне нежелательным событием», — отметил Церазов.

По его словам, рынок играет на опережение, продавая валюту в преддверии решений регулятора по ставке и прочим мерам. Возвращение бюджета к профициту тоже поддерживает рубль. Церазов считает, что в ближайшие недели доллар может подешеветь до 90 рублей, если власти продолжат политику по укреплению национальной валюты.

Недавно Путин пообещал стабилизировать курс рубля без «резких движений».

Ранее был назван фактор, который может удержать курс доллара на уровне 85-90 рублей.