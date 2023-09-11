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Глава ВТБ призвал забыть о возможном выходе России из-под санкций Запада

Глава ВТБ Костин призвал бизнесменов «бросить идею выхода из-под санкций»

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Бизнесмены, которые продолжают работать в России, должны забыть об «идее выхода из-под санкций». Такое мнение в интервью РБК высказал глава ВТБ Андрей Костин.

Он призвал российских предпринимателей мобилизовать бизнес на выполнение стоящих перед страной задач, а уже потом думать о перестройке своих компаний.

По мнению Костина, «первый шок» бизнес России пережил.

«Я только всех уговариваю — бросьте вы эту идею выхода из-под санкций, забудьте об этом. Не вернешься в ту жизнь», — сказал Костин, комментируя настроение местных предпринимателей.

Глава ВТБ заявил о необходимости избавиться от треволнений, связанных с рядом негативных тенденций «широкого трактования силовыми структурами ряда российских законов».

Костин добавил, что бизнес является активной частью общества, от которой прежде всего зависит, как экономика России справится с текущими вызовами.

Накануне глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в шутку предложил устроить трибунал и привлечь к ответственности всех, кто вводит односторонние незаконные санкции.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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