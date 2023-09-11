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Во Владивостоке, Калининграде и Кемерове построят гостиницы высокого класса

В трех городах России в высококлассные гостиницы инвестируют более 20 млрд

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ПСБ договорились о совместных инвестициях в размере более 20 млрд рублей в строительство гостиничных комплексов высокого класса и сопутствующей инфраструктуры во Владивостоке, Калининграде и Кемерове, сообщает пресс-служба фонда.

Общий фонд гостиничных комплексов составит порядка 650 номеров. Во Владивостоке и Калининграде планируется открыть гостиницы категории 5 звезд, в Кемерове – 4 звезды. Планируется, что управление комплексами будет осуществлять российский гостиничный оператор.

«Внутренний туризм в России демонстрирует устойчивую положительную динамику, при этом Владивосток, Калининград и Кемерово традиционно являются одними из наиболее популярных направлений и ежегодно принимают миллионы россиян. Новые гостиничные комплексы станут дополнительными точками роста не только внутреннего, но и международного туризма, стимулируя активный обмен со странами Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря доступу к лучшим образцам мировой и российской культуры в музейных, выставочных и театральных пространствах», — прокомментировал инициативу генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Комплексы станут частью масштабного проекта по созданию культурно-образовательных кластеров, включающих музейные, выставочные и театрально-образовательные проекты. В них будут открыты филиалы и представительства крупнейших российских центров культуры, в том числе, Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, Большого театра, Мариинского театра, Московской государственной консерватории им. Чайковского, Московской государственной академии хореографии (МГАХ) и др. Кластеры будут круглогодично принимать различные культурные и спортивные мероприятия, что требует создания современной инфраструктуры размещения участников и гостей.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что к 2030 году в России на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях создадут круглогодичные морские курорты. По его словам, это позволит создать не менее 44 тыс. гостиничных номеров и увеличить внутренние туристические поездки по России до 140 млн.

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