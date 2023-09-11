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В Мьянме рассказали, когда в стране начнут принимать карты «Мир»

Министр инвестиций Зо: карты «Мир» начнут принимать в Мьянме с октября

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо заявил, что в его стране могут с октября начать принимать карты российской платежной системы «Мир». Соответствующее заявление он сделал в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА Новости.

«Есть прогресс по этому вопросу. Мы надеемся, что карты «Мир» начнут принимать в Мьянме начиная с октября. Есть соглашение между Центробанком и шестью коммерческими банками», — сказал министр.

До этого сообщалось, что Мьянма обсуждает с российской стороной возможность использования карты «Мир» для банковских операций.

На прошлой неделе сообщалось, что Сбербанк увеличил срок действия карт «Мир».

В августе стало известно, что Лаос планирует подключить возможность использования карт российской платежной системы «Мир».

Ранее политолог из Казахстана поддержал решение разрешить местным банкам обслуживать карты «Мир».

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