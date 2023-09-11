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В Минэнерго ожидают, что НПЗ скоро выйдут из ремонтов

В Минэнерго РФ ожидают выхода НПЗ из ремонтов в ближайшие дни и наполнения рынка

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РИА «Новости»

Глава Министерства энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что его ведомство в ближайшие дни ожидает окончания ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и наполнения рынка, передает ТАСС.

«Мы каждый день ожидаем выхода с ремонтов НПЗ. Надеемся, что в ближайшие дни увеличим объемы производств», — сказал министр в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

На прошлой неделе сообщалось, что Министерство энергетики Российской Федерации может ввести временный запрет на вывоз топлива из страны.

6 сентября глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил о проблеме с обеспечением аграриев горючим во время уборки урожая и выразил опасения, что дефицит топлива может остановить полевые работы.

До этого ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что в сентябре спрос на бензин в России снизится и это повлечет ослабление проблем на внутреннем рынке топлива. Он допустил прекращение роста цен на бензин как на бирже, так и на заправках.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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