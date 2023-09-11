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Глава ВТБ не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки

Глава ВТБ Костин допустил дальнейшее повышение ключевой ставки

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Алексей Никольский/РИА Новости

Глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью изданию РБК перед Восточным экономическим форумом заявил, что не исключает возможности дальнейшего повышения ключевой ставки Банка России. Он отметил, что представители Центрального банка России (ЦБ РФ) уже высказывались об этом.

Относительно финансовой политики, Костин поделился своими наблюдениями о различии взглядов банкиров и финансовых властей. Он отметил, что банкиры всегда более агрессивны и готовы к риску, чем регуляторы. Костин также высказал свою позицию относительно использования бюджетного правила и сохранения бездефицитного бюджета, а также возможности увеличения государственного долга до 40% ВВП.

В отношении торговых сделок в юанях, Костин отметил, что они уже проводятся, а также упомянул прямую конверсию рупии в рубли. Он подчеркнул, что хотя комиссия и дисконт присутствуют при использовании посредников из Индии или Эмиратов, объемы торговли уже достаточно большие. Костин также выразил мнение о необходимости перехода на расчеты в национальных валютах.

Костин также высказался относительно возможной полной финансовой блокады, отметив, что если финансовый и производственный секторы будут включены в санкционные списки, то возможен иранский сценарий. Однако на данный момент он не наблюдает подобной ситуации, указав на то, что ЕС уже не рассматривает новые санкции и продолжает торговлю с Россией.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.

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