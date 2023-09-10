В Райффайзенбанке в Белграде заметили копии паспортов РФ, которые видно прохожим

В Райффайзенбанке в сербском Белграде копии паспортов граждан РФ лежат на подоконнике отделения таким образом, что их могут рассматривать прохожие. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что изначально видеозапись распространялись в социальных сетях. Агентство уточняет, что копии до сих пор находятся на подоконнике в пластмассовый ладейках для складывания документов.

Отделение в историческом центре Белграда находится по адресу: улица Цара Душана, 78.

Уточняется, что Райффайзенбанк в Сербии один из самых лояльных банков для открытия счета россиянами.

Ранее ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова рассказала «Газета.Ru», что комиссия в 50% за входящий перевод в долларах, которую ввел российский Райффайзенбанк с 1 сентября, считается заградительной. Райффайзенбанк — дочерний банк австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International. Более половины прибыли группы в 2022 году — €3,8 млрд — пришлось именно на российскую «дочку», следует из отчетности банка. В 2022 году чистая прибыль Райффайзенбанка составила €2,1 млрд, что в четыре раза больше показателя годом ранее. Прибыль украинского дочернего банка австрийского холдинга в прошлом году упала в два раза — до €65 млн.

2 сентября группа Raiffeisen перенесла выделение российского бизнеса на конец 2023 года.